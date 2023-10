In gravi condizioni l’immunologo Le Foche, aggredito da un paziente che lo accusa di aver sbagliato terapia

L’immunologo aggredito ieri pomeriggio nel suo studio a Roma è Francesco Le Foche, noto anche per la sua attività durante la pandemia da Covid. Il medico è stato violentemente colpito da un suo paziente di 36 anni ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’Umberto I per un grave trauma facciale.

L'aggressore, che è convinto che il medico abbia sbagliato la terapia che gli ha prescritto, è stato arrestato ed è accusato di tentato omicidio.

"L'aggressione al professor Francesco Le Foche, al quale rivolgo auguri di pronta guarigione, è l’ennesimo, barbaro episodio di violenza nei confronti di medici e operatori sanitari. Non è accettabile che chi si adopera per garantire risposte ai bisogni di salute in un qualsiasi contesto si trovi ad essere vittima di violenza. Forse è giunto il momento di pensare a una legge più severa e più efficace contro chi compie questo tipo di reato". Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio in merito all’aggressione di ieri. "Purtroppo - ha concluso Regimenti - siamo di fronte a una deriva culturale molto pericolosa che se non sarà arginata rischia di aumentare la disaffezione verso la professione medica. Chi si macchia di questi reati non fa un danno solo al professionista aggredito ma alla collettività intera, per questo dobbiamo fare il possibile per fermare questa scia di violenze"