Gli ex promessi sposi Segre e Seymandi, scoppia la pace tra i due: trovato l’accordo dopo la querela

Hanno imboccato la strada verso l'accordo il commercialista Massimo Segre e la manager Cristina Seymandi, gli ex fidanzati torinesi che l’estate scorsa erano balzati agli onori delle cronache per il video in cui lui, a sorpresa, aveva lasciato lei tenendo un discorso durante una festa affollata di amici. E’ quanto si è appreso in ambienti giudiziari subalpini. Due sono i procedimenti legali che erano stati attivati a Palazzo di giustizia a margine della vicenda. Il primo, di natura civilistica, riguardava la richiesta di bloccare circa 700mila euro che la Seymandi aveva prelevato dal conto comune nel marzo del 2022. Il secondo è una querela presentata in procura dalla donna contro l’ex fidanzato. In questo caso è stato annunciato il ritiro della denuncia (non ancora formalizzato).