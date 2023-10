Investita e abbandonata in fin di vita sul ciglio della strada: così è morta la 33enne Serena Gambarotto

E’ stato individuato dai carabinieri e dalla polizia locale l’uomo che, ieri sera, avrebbe investito e ucciso una donna di 33 anni, Serena Gambarotto, lungo la strada statale «Terraglio», a Preganziol (Treviso).

Si tratta di un 60enne del luogo il quale, alla guida di un furgone, non si è fermato per prestare soccorso (lasciando la donna in fin di vita sul ciglio della strada) e che è stato riconosciuto grazie alle immagini delle molte videocamere situate nella zona.

E’ stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La donna, impiegata come cameriera in un locale vicino, era stata subito ricoverata all’ospedale di Treviso ma è deceduta nelle prime ore di questo pomeriggio.