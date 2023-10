Overdose da hashish, bimbo di 15 mesi gravissimo

Avrebbe ingerito un pezzetto di hashish e ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del policlinico 'Gemelli'. Un bimbo di 15 mesi è arrivato in condizioni disperate al 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone accompagnato dai genitori che non hanno saputo fornire spiegazioni. Successivamente il bimbo è stato trasferito nella struttura della Capitale. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura di Frosinone, mentre il Comune ha inviato a casa dei genitori gli assistenti sociali per capire in che condizioni il piccolo vivesse e se la sostanza possa essere stata ingerita proprio a casa.