E' morto Francesco Pacini Battaglia, il banchiere protagonista di Tangentopoli

E’ morto a Roma, a 89 anni, Francesco Pacini Battaglia, il banchiere originario di Bientina, in provincia di Pisa, e il cui nome salì alla ribalta negli anni 90 nell’ambito dell’inchiesta Mani Pulite. Il 'banchiere un gradino sotto Diò, lo definì all’epoca lo stesso pm Antonio Di Pietro. Pacini Battaglia aveva fondato la Banque Karfinco e teneva sempre a ricordare le sue origini da self made man: da giovane aveva lavorato come operaio in una fabbrica di laterizi. Il funerale si svolgerà a Roma in forma privata e il feretro sarà tumulato nella cappella della famiglia a Bientina.