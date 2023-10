"La Meloni è una p...", la premier posta il video degli insulti al corteo Cgil

Un video con un gruppo di persone che dentro la metropolitana di Roma cantano in coro: 'La Meloni è una p...'. Uno di loro ha un altoparlante, la maglia rossa e una bandiera arrotolata.

Lo ha postato sui social la premier Giorgia Meloni chiedendo al leader della Cgil Maurizio Landini di stigmatizzare il comportamento di questi manifestanti che sembrano diretti alla manifestazione di ieri della Cgil.

Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi "slogan politici" di alcuni militanti della CGIL. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri. pic.twitter.com/3eGmqVrs0O — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 8, 2023

«Ho sempre rispetto del dissenso - scrive la premier - ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi «slogan politici» di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini con la sua morale sempre pronta per gli altri».

Landini condanna gli insulti sessisti a Meloni

«Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma. In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che non fanno parte della cultura e della pratica della mia organizzazione». Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «La Cgil da sempre - aggiunge il leader del sindacato di Corso Italia - contrasta in ogni luogo ogni forma di violenza fisica e verbale. E si batte per superare quella cultura patriarcale che è all’origine di ogni forma di violenza verso le donne».