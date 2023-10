Lotto di Riso Carnaroli ritirato alla Lidl, cadmio oltre i limiti. Altro ritiro alla Coop per un condimento per insalata di pasta

Cadmio oltre il limite consentito, un rischio chimico che ha portato al ritiro di un lotto di riso di confezioni da un chilogrammo di riso Carnaroli della Carosio, con una data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 11/02/2025. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo a scopo precauzionale per rischio chimico del prodotto venduto sugli scaffali della catena di supermercati Lidl.

In alcune confezioni da 1 kg, con data di scadenza a febbraio 2025 e codice a barre 20505318, sono state rilevate tracce di cadmio oltre i limiti consentiti. Il riso Carnaroli ritirato è stato prodotto per Lidl dall’azienda Curti srl, nello stabilimento di Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Il ministero esorta i consumatori a non mangiare il riso e a riportarlo al punto vendita per ricevere un rimborso.

Un’altra segnalazione sul sito del ministero della Salute, riguarda la catena di supermercati Coop che ha ritiro 2 lotti di condimento per le insalate di pasta per possibile presenza di frammenti di vetro e riguarda i barattoli di vetro a marchio Coop da 285 grammi (numeri di lotto TF224 MFE173 e TF224 MFE177 e data di scadenza fissata ad agosto 2025). L’indicazione è quella di consumare il condimento prodotto per Coop Italia dalla Fratelli Polli Spa nello stabilimento di Eboli, in provincia di Salerno e di riportarlo indietro per ottenere il rimborso.