Bimbo di tre anni dimenticato sullo scuolabus a Bari: ritrovato in lacrime e spaventato. Avviata un'indagine

Un bimbo di tre anni sarebbe stato dimenticato ieri in uno scuolabus a Bari per alcune ore e sarebbe stato ritrovato, in lacrime e spaventato, solo alla fine delle lezioni quando gli altri bimbi sono tornati a bordo. Il piccolo frequenta una scuola per l’infanzia nel quartiere San Paolo. Del servizio di trasporto si occupa una ditta privata che garantisce, oltre all’autista, anche la presenza di un addetto che si occupa di verificare l’arrivo a destinazione di tutti i bambini. La notizia è stata diffusa da Telebari. «Abbiamo chiesto alla ditta dei trasporti e alla scuola stessa - spiega all’ANSA l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bari, Paola Romano - una relazione per avviare un’istruttoria. Si tratta di un fatto gravissimo che, se accertato, avrà conseguenze importanti. Il contratto prevede una serie di obblighi e di sanzioni che, in caso di mancato rispetto, applicheremo: si può andare dalla multa alla risoluzione del contratto». «Acquisiremo i dati del gps posto a bordo dell’autobus - conclude Romano - e la relazione che abbiamo chiesto all’impresa di trasporti. Poi ci comporteremo di conseguenza».