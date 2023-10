Calcio e scommesse, Tonali e Zaniolo a colloquio con le forze dell'ordine a Coverciano. "Torneranno a casa"

Rappresentanti delle forze dell’ordine sono a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale, a colloquio con Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo. Lo apprende l'ANSA da fonti calcistiche.

Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo al termine dell’incontro con le forze dell’ordine in corso a Coverciano rientreranno a casa. Lo apprende l’ANSA. I due calciatori «non sono nella condizione di affrontare gli impegni dei prossimi giorni» spiegano fonti federali.

La Federcalcio, infatti, in una nota, "comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano». «A prescindere dalla natura degli atti - fa sapere la Figc - ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi».

Secondo la fonte di Fabrizio Corona, Nicolo Zaniolo avrebbe scommesso sulla Roma mentre giocava in Coppa Italia.