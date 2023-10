Guerra in Medio Oriente, si chiama Nir Forti il terzo italiano scomparso

Si chiama Nir Forti il terzo italiano (lui con doppia cittadinanza italo-israeliana) che risiede a Tel Aviv (e lavora come responsabile vendite presso la TytoCare, un'azienda che si occupa di assistenza sanitaria) si cui non si hanno notizie. Forti è stato coinvolto nel Nova Music Festival in Israele insieme alla sua fidanzata israeliana e altri amici. Durante il festival, si è verificato uno degli attacchi delle milizie di Hamas che ha causato la perdita di vite umane. Da allora, Nir Forti è scomparso e non si hanno notizie di lui da tre giorni. Secondo quanto riferito da un amico, Forti avrebbe subito una ferita al torace durante l'evento. Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha confermato la sua scomparsa proprio insieme a quella di una coppia di coniugi italiani.