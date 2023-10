La tv siriana: raid di Israele sugli aeroporti di Damasco e Aleppo. Tel Aviv: colpiremo chi ha partecipato ai massacri

Raid israeliani sugli aeroporti di Damasco e Aleppo, lo riferisce la televisione di stato siriana. La radio filo-governativa Sham FM afferma che le difese aeree siriane stanno affrontando l’attacco nei pressi dell’aeroporto di Damasco.

Israele, intanto, sta ricostruendo sulla base di filmati le identità di quanti sabato hanno preso parte agli orrori nei villaggi ebraici vicini a Gaza e assicura che saranno colpiti. Lo ha reso noto il portavoce militare Daniel Hagari in una conferenza stampa. In merito ha spiegato che un combattente di Hamas di nome Mustafa Shahin, che era stato ripreso mentre compiva efferatezze in uno dei villaggi israeliani, è già morto nel bombardamento della sua casa a Gaza. Hagari ha anche avvertito gli abitanti di Gaza di non dare ospitalità a quanti hanno compiuto quelle efferatezze, perchè altrimenti saranno colpiti anch’essi.

Esercito israeliano: facciamo crollare la sovranità di Hamas

«Ci stiamo preparando alla fase successiva della guerra»: lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari. «Noi facciamo crollare le capacità di Hamas di mantenere la sovranità e la governabilità «, a Gaza. Secondo le valutazioni di Israele, in seguito agli intensi bombardamenti nelle fila di Hamas si sta creando adesso una grande confusione.