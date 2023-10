Si è ucciso a 23 anni in diretta su TikTok mentre migliaia di follower lo stavano seguendo

Si è ucciso in diretta su TikTok, mentre migliaia di follower lo stavano seguendo. Così, martedì sera, un giovane di 23 anni, conosciuto sui social con il soprannome di Inquisitor Ghost, si è tolto la vita. In tantissimi hanno chiamato il 118 e i carabinieri per cercare di soccorrerlo.

Alle forze dell’ordine sono arrivate molte chiamate, anche dall’estero, ma non c'è stato nulla da fare. Anche il padre del ragazzo è stato contattato da qualcuno che gli ha segnalato cosa stava succedendo, ma quando si è precipitato a casa del figlio, dopo aver sfondato la porta, era già troppo tardi. I carabinieri della compagnia Bologna Centro stanno cercando di ricostruire il perché della tragedia e hanno già mandato una informativa in Procura. Il 23enne ha lasciato un biglietto dove chiede scusa al padre per il suo gesto e gli chiede di accudire il suo gatto. Il profilo TikTok del ragazzo, che ha quasi 300mila follower, è stato bloccato.