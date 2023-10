Una ragazza di 21 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo che, nella tarda serata di ieri è stata accoltellata alla gola dal fidanzato di 24 anni, suo convivente. E’ accaduto nel loro appartamento di Como in via Nino Bixio, dove vivevano da circa un mese.

E’ stato il fidanzato a dare l’allarme, senza tuttavia spiegare le ragioni del gesto. Il giovane è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio.