Almeno 3 anni di squalifica, con due ipotesi di sconto: ecco cosa rischiano ora Fagioli, Tonali e Zaniolo

Tre calciatori indagati: uno di loro (Nicolò Fagioli) ha già ammesso di aver scommesso, mentre è ancora da comprendere la posizione di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo (i nomi dei due calciatori ex Milan e Roma sono stati diffusi ieri da Fabrizio Corona e anche loro risultano indagati dopo essere stati sentiti dalle forze dell'ordine ieri sera a Coverciano).

Toccherà alla giustizia ora accertare eventuali responsabilità e possibili coinvolgimenti. Ad interrogarsi su quelli che potrebbero essere i rischi e le sanzioni per i tre calciatori, a livello sportivo, è la Gazzetta dello Sport.

In questo momento sappiamo che la Procura federale ha solo aperto un fascicolo e sta svolgendo le indagini parallelamente a quelle della Procura di Torino per capire se ci siano state violazioni dell'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva: "Ai tesserati delle società del settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse... che abbiano ad oggetto... incontri ufficiali organizzati da Figc, Fifa e Uefa", si legge nel comma 1. Nel comma 3, invece, le sanzioni: "La violazione del divieto comporta la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25mila".

Sostanzialmente si parla di almeno 3 anni di squalifica in caso di accertata colpevolezza. Ma con delle possibili riduzioni legate a patteggiamento o collaborazione:

- il patteggiamento può avvenire prima della chiusura delle indagini, portando ad una riduzione del 50% della pena. O successivo, con la sanzione che può diminuire di un terzo.

- la collaborazione è un caso differente e se fornisse elementi utili a comprendere dove, come e da chi nascano determinati giri di scommesse, la Procura federale potrebbe proporre anche sconti di pena importanti. Entro 2 settimane, scrive la "Rosea" la Procura Figc dovrebbe notificare la chiusura delle indagini.