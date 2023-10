Belen rompe il silenzio social dopo le "voci" sul suo stato di salute: "Mi siete mancati tanto"

"Mi mancate... mi siete mancati tanto". Con questa frase scritta in una storia Instagram Belen Rodriguez rompe il silenzio social che durava da settimane. Forse un modo per placare le voci, anche di preoccupazione, dei fan sul suo stato di salute.

Nella stories la soubrette argentina non parla ma si riprende mentre fissa la telecamera con un sorriso appena accennato, mentre si trova in auto. Secondo le ultime indiscrezioni che però non sono state confermate dalla diretta interessata, Belen sarebbe stata ricoverata per qualche giorno in una clinica di Padova.