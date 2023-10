E adesso Corona smonta... le fake news e diffonde le foto-bufale: “Questa roba non è vera, diffidate. Prossime news dopo Inghilterra-Italia...”

E adesso Fabrizio Corona invita a... diffidare dalle fake news. Come se non bastassero le esclusive raccolte e diffuse attraverso il sito Dillingernews l'ex re dei paparazzi sta anche smascherando le bufale che circolano sul web. Come ad esempio le foto di calciatori immortalati nelle sale slot o presunte ordinanze della Procura di Torino che sciorinano una lista ancora più lunga di scommettitori oltre ai tre indagati (Fagioli, Tonali, Zaniolo) e a Zalewski (quarto nome tirato fuori dallo stesso Corona).

Allo stesso tempo, Corona afferma che fino a martedì Dillingernews non pubblicherà nulla sull'inchiesta, ma si riserverà di farlo martedì sera, dopo la seconda partita degli Azzurri, in campo in Inghilterra. Parlerà nel corso della trasmissione in seconda serata di Nunzia De Girolamo “Avanti popolo”.