Paracadutista si schianta e muore nel Veronese: un errore nella manovra alla base del decesso

Un paracadutista sportivo è morto dopo un lancio sopra l’aeroporto di Boscomantico, nel Veronese. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un 43enne, avrebbe sbagliato la manovra di atterraggio schiantandosi al suolo in un’area esterna al campo di volo.

Nessun problema sarebbe stato rilevato nell’attrezzatura da lancio. Sul posto, secondo quanto riferito dai soccorritori, sono intervenute un’ambulanza infermierizzata ed un’automedica.

L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è morto all’istante. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia.