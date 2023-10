Tajani: l'assenza di Marta Fascina non è una scelta politica, evidentemente fatica a rientrare nell’agone politico

«Sappiamo qual è la posizione di Marta, non è una scelta politica, era la compagna di Berlusconi. Evidentemente fatica a rientrare nell’agone politico». Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell’assemblea degli enti locali organizzata dagli azzurri a Monza, replicando ai cronisti che chiedevano dell’assenza di Marta Fascina dall’attività politica.

«Stiamo lavorando intensamente affinché Adriano Galliani possa essere l’erede di Silvio Berlusconi in Senato» ha aggiunto Tajani sottolineando che «io sarò qui martedì per fare campagna elettorale per Adriano, siamo sicuri che la gente della Brianza andrà a votare e che Galliani avrà la maggioranza - ha concluso - diventerà senatore ed erediterà questo collegio di Berlusconi per noi simbolico».