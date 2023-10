Calcio e scommesse, Zaniolo si arrocca... in difesa. L'avvocato: “Non hai mai scommesso, solo poker. Rischio limitato”

L'avvocato Gianluca Tognozzi, esperto in diritto penale che rappresenterà Nicolò Zaniolo durante l'indagine sul calcioscommesse e un eventuale processo legato alle scommesse nel calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti alla Gazzetta dello Sport, chiarendo la posizione dell'ex giocatore della Roma. Tognozzi ha dichiarato: "Zaniolo non ha mai scommesso. Mi ha confermato personalmente questa informazione. È possibile che abbia partecipato a giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme online che potrebbero essere illegali, ma è probabile che non fosse a conoscenza della loro illegalità . In ogni caso, lavoreremo per ottenere chiarezza su tutti questi aspetti. In caso di coinvolgimento solo in queste attività, le sanzioni potrebbero consistere in ammende di alcune centinaia di euro. Questo vale a meno che non emerga una reiterazione del reato così significativa da rendere impossibile infliggere solo una sanzione pecuniaria. Per ottenere accesso ai documenti dell'indagine, dovremo presentare una richiesta relativa al sequestro dei tablet e dei telefoni cellulari. Se il pubblico ministero gestirà questa richiesta, potrebbero ottenere i documenti relativamente presto. Se, tuttavia, la decisione spetterà al Tribunale del riesame, potrebbero essere necessari circa dieci giorni. È per questo motivo che al momento è prematuro fissare una data precisa per un possibile interrogatorio da parte degli investigatori."