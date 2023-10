Con il Corano in mano aggredisce i passanti a Milano

È stato arrestato dagli agenti della Digos per «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa» un 33enne egiziano che ieri pomeriggio ha aggredito tre persone in viale Monza a Milano, con un Corano in mano e la veste islamica indosso. Sarà processato domani per direttissima mentre è stato anche denunciato per lesioni. Il 33enne, con precedenti in materia di immigrazione, ieri pomeriggio si era scagliato a mani nude contro tre passanti e un 44 enne ecuadoriano era stato soccorso e medicato per contusioni in ospedale. Anche l’aggressore era stato portato in ospedale per accertamenti per capire se avesse assunto alcool o sostanze stupefacenti.