Dalla gioia al dramma, il giornalista Fabrizio Borghini muore alla proiezione del primo film diretto dal figlio Lorenzo

Un malore, forse per la grande emozione, mentre assiste alla proiezione del primo film diretto dal figlio Lorenzo, "Doppio passo": è morto così, all’età di 77 anni, Fabrizio Borghini, giornalista e scrittore fiorentino con una grande passione per il cinema, la cultura e l’arte ma anche per la sua città.

Cordoglio è stato espresso dal presidente dell’Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e dal sindaco di Firenze, Dario Nardella: «Un destino veramente crudele ti ha strappato alla vita in un momento di massima gioia per te e la tua famiglia», ha scritto il primo cittadino, «lasci un vuoto enorme».

Borghini, nato a Firenze nel 1947, si era laureato in Lettere con una tesi su Mario Monicelli e come giornalista aveva lavorato in Rai e poi nelle tv locali. Tanti i suoi libri, molti dei quali dedicati al cinema, come le biografie di Fosco Giachetti, Mario Monicelli, Odoardo Spadaro e i volumi Tirrenia. Recentemente aveva anche pubblicato volumi su San Frediano e le piccole grandi storie del quartiere di Firenze da lui più amato.