Grave incidente a Mestre, l'autista spiega cosa è avvenuto: “Ho visto tutto bianco”

«Ho visto tutto bianco, mi sentivo svenire ed ho perso il controllo del mezzo». Così l’autista del bus de 'La Linea' che ieri sera si è schiantato contro un pilastro a Mestre ha raccontato di quei momenti ai soccorritori.

L’uomo, un sessantenne, avrebbe detto che da qualche giorno non si sentiva bene, è l’unico tra i feriti rimasto in ospedale all’Angelo di Mestre, sotto osservazione. A confermare le parole del guidatore anche l’Ad dell’azienda Massimo Fiorese, uno dei tre indagati per l’altro incidente con 21 morti accaduto il 3 ottobre scorso, quando un mezzo gemello a quello di ieri sera è precipitato da un cavalcavia sempre in città.

L’autobus, il 13, stava uscendo da via Olivi, in pieno centro di Mestre, voltando a destra in via Carducci quando per il malore l’autista non avrebbe più retto il volante facendo andare prima contro mano il mezzo che poi si è schiantato sul pilastro di un sottoportico di un condominio.