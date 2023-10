Papà butta fuori casa la figlia di 8 anni con due amichette, colpevoli di aver fatto scappare il cane

Ha 49 anni ed è incensurato l’uomo denunciato per abbandono di minori nel napoletano, ed è padre di una bimba di otto anni. Ieri sera intorno alle 20 i carabinieri sono dovuti intervenire dopo la segnalazione di un commerciante di Massa di Somma, in via Piromallo. Una ragazzina di 8 anni giocava in casa con due amichette della stessa età quando suo padre ha scoperto che il cane di famiglia su era allontanato. L’uomo ha dato la colpa della scomparsa dell’animale alle tre ragazzine e le ha messe fuori casa, in strada, sul marciapiede, chiudendo la porta dell’abitazione dietro di sè. Le tre piangendo si sono rifugiate in un negozio di detersivi fortunatamente ancora aperto e hanno chiesto aiuto. Il negoziante, che non riusciva a credere ai propri occhi, ha chiamato il 112. Le bambine sono state affidate alla moglie del denunciato, in quel momento fuori casa per alcune commissioni.