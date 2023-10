Perseguita una 15enne per due anni, poi la raggiunge sotto casa con un coltello "per parlarle"

La polizia di Torino ha arrestato per stalking un uomo di 35 anni di Milano, impiegato, denunciato anche per porto abusivo d’arma. L’arrestato, come riporta il quotidiano la Repubblica, è stato effettuato nei giorni scorsi dalle volanti del commissariato Madonna di Campagna, dopo due anni in cui la perseguitava sui social. L’estate scorsa inoltre aveva ritentato un approccio, ma lei aveva ribadito il rifiuto, senza però riuscire a scoraggiarlo, e i suoi amici l’avevano circondato per malmenarlo.

L’uomo non si era comunque arreso e la ragazza aveva continuato a bloccarlo sui social, anche quando la cercava con account sotto falso nome creati apposta per contattarla. La paura da parte della ragazza, che ora ha 17 anni, è scattata in questi giorni, quando l’ha visto sotto casa, alla fermata del bus, nonostante non gli avesse mai fornito l'indirizzo. Allora è scappata in un bar, piangendo, decidendo di denunciarlo e chiamando suo padre in aiuto. Gli agenti sono arrivati e hanno bloccato il papà prima che decidesse di fare giustizia da sé. L’uomo arrivato da Milano aveva un coltello a scatto in tasca e l’ha giustificato con la paura di dovere avere a che fare un’altra volta con gli amici della ragazza. Alla polizia ha detto che era lì solo per parlarle.