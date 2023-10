Spara contro un docente con una pistola a pallini, studente di 15 anni nei guai nel Salernitano

Entra in classe e 'spara' con una pistola giocattolo a pallini contro una professoressa. Per lei, per fortuna, solo un indolenzimento per un 'proiettile' di gomma che l’ha colpita. Ma l’episodio, raccontato dal Mattino, ha suscitato sconcerto nell’istituto superiore del Salernitano dove si è verificato. Protagonista del gesto uno studente quindicenne.

Una volta in classe ha sparato con la pistola giocattolo. Nel mirino una docente di sostegno che si occupa di uno studente disabile. Il 15enne ha poi infilato la pistola a pallini nello zaino di un compagno. I genitori di quest’ultimo sono stati convocati ma la ricostruzione dei fatti ha consentito di escludere ogni sua responsabilità. Sono stati informati i Carabinieri. La pistola è stata sequestrata. Si attendono ora eventuali provvedimenti della dirigenza scolastica. Ancora da accertare i motivi del gesto di cui non vi sarebbero video in giro.