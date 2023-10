Travolto da un'auto, muore un 46enne a Grottaferrata

Incidente stradale mortale questa notte su via Anagnina, a Grottaferrata, ai Castelli Romani. A perdere la vita un 46enne bulgaro investito da una Fiat 500 con alla guida un 62enne romano. L’uomo è finito in una cunetta dalla quale è stato estratto dai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri della Compagnia Frascati. L’accusa nei confronti dell’uomo è quella di omicidio stradale colposo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.