Studentessa di 16 anni si getta dalla finestra del secondo piano a scuola, salvata dal bidello

Si è gettata dalla finestra della sua aula al secondo piano di un istituto scolastico della provincia di Asti, ma il volo è stato stato attutito dal bidello, che si trovava sul marciapiede sottostante e che l’ha afferrata, salvandole la vita.

A lanciarsi nel vuoto, una studentessa di 16 anni, che è adesso ricoverata all’ospedale di Asti, dove i medici non l’hanno ritenuta in pericolo di vita. Anche il bidello è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non avrebbe riportato ferite. Secondo le prime informazioni, ad attirare l’attenzione del bidello sarebbero stati i compagni di scuola della ragazza, che vedendola salire sulla finestra si sarebbero messi a urlare. Al momento, non si conoscono i motivi del gesto.