Tenta di suicidarsi con l'auto, salvato dai giocatori della squadra di calcio del Messercola

Avevano battuto 5-0 in trasferta i loro avversari, ma «la vittoria più bella», come hanno scritto sui social i loro supporter, l’hanno messa a segno mentre tornavano a casa: protagonisti, i giovani calciatori del Messercola, squadra del Casertano di seconda categoria, che hanno salvato un uomo che tentava di suicidarsi sfondando con la propria auto il guard rail. I fatti sono avvenuti domenica a San Leucio, una frazione di Caserta. Il pullman con a bordo i ragazzi del Messercola, superata una curva, si è trovato davanti un’utilitaria il cui conducente tentava di sfondare il guardrail per finire nel precipizio sottostante.

Subito sono scesi prima due calciatori, seguiti dagli altri e dagli accompagnatori: tutti insieme sono riusciti a bloccare e a far desistere l’uomo, un anziano. Scampato il pericolo, sono state allertate le forze dell’ordine e, sul posto, è intervenuta la polizia. L’azione dei calciatori si è in fretta diffusa sui social: c'è chi parla di «un gol che i ragazzi ricorderanno a lungo» e chi di un campionato che «è stato già vinto così».