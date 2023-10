Calcio e scommesse, Corona ad "Avanti Popolo" non fa altri nomi: "Fagioli malato di scommesse. Zalewski non mi querelerà mai: gioca da anni"

Fabrizio Corona ha parlato del caso calcio e scommesse. In diretta ospite ad "Avanti Popolo", la trasmissione su Rai3 condotta dall'ex parlamentare Nunzia De Girolamo, l'ex re dei paparazzi ha detto (senza tuttavia riproporre altri nomi dopo quelli diffusi negli ultimi giorni): "La gente può pensare che odio la Juve, che sono interista sfegatato. Questa inchiesta non è partita da me, sarebbe partita a prescindere. Abbiamo un video, è comprovato il fatto su Fagioli e sono contento che abbia patteggiato. Tutti sapevano l'1 agosto e l'hanno tolto dall'elenco dei convocati. In molti speravano che la questione non venisse molto calcolata. Fagioli doveva dare dei soldi a delle persone che sono andati fuori al ritiro di Vinovo. Fagioli è sempre stato malato di scommesse e si è indebitato in tre mesi".

"E' da 30 anni che arrivo prima di tutti". E poi viene mostrato un video in cui Corona chiede ad una persona che parla di spalle con la voce modificata. Quest'ultima dice a Corona: "Giocava dai tempi della Cremonese. Scommetteva su tutto, gioco d'azzardo, sport e anche calcio".

"Tutti sapevano"

«Tutti sapevano, le società e i procuratori. Nessuno diceva niente. La verità - ha proseguito Corona - è che il calcio ormai è solo business. Il calcio, il vero calcio, non esiste più. Fagioli è malato ed è una vittima. Ci sono tanti, tantissimi calciatori che hanno buttato una carriera promettente perchè si sono dati al vizio».

"La mia fonte mi ha scritto tramite mail e aveva le prove oggettive di quello che dice". Poi Corona attacca Zaniolo: "Fagioli e Tonali si autodenunciano, mentre Zaniolo dice che gioca a poker".

Corona aggiunge ancora: "Questa inchiesta andrà avanti in base alla voglia che avrà la Procura di Torino di andare avanti... dipende da chi si mette in mezzo. Con il 30-40% dei giocatori professionisti e semiprofessionisti coinvolti che succede? Fermiamo il calcio? Fermiamo la Nazionale? Fermiamo la passione di milione di italiani?"

Zalewski gioca da anni

Corona parla del quarto nome, l'italo polacco della Roma che ha minacciato di querelarlo. "Gioca da anni, ho le prove, ho anche un video"