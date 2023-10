Biden: "Rafah aprirà in 24-48 ore". Rilasciati due ostaggi americani. Israele uccide l'agente "bellico" di Hamas

Le due cittadine americane tenute da due settimane in ostaggio a Gaza sono state consegnate da Hamas alla Croce rossa. Lo ha appreso la televisione pubblica israeliana Kan secondo cui è possibile che saranno rimesse in libertà attraverso il valico di Rafah, fra Gaza ed Egitto. Queste informazioni seguono l’annuncio dell’ala militare di Hamas, Brigate Ezzedin al-Kassam, sulla liberazione di madre e figlia con cittadinanza statunitense.

Tutto questo mentre il presidente Joe Biden annuncia di "aver raggiunto un accordo con Israele ed Egitto per l’apertura del valico di Rafah nelle prossime 24-48 ore, quando arriveranno i primi 12 camion di aiuti a Gaza" ha detto il presidente americano.

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un agente di alto livello dell’unità di sviluppo delle armi strategiche di Hamas. Si tratta di Mahmud Sabih, ingegnere senior e capo unità nel dipartimento progetti e sviluppo di Hamas, ha riferito il portavoce militare. Il dipartimento operava per incrementare le capacità belliche di Hamas, scambiando informazioni con organizzazioni terroristiche in Medio Oriente, ha precisato. In particolare, Mahumd Sabih lavorava ad acquisire informazioni per la produzione di armi e droni.