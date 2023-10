Il corpo di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa a Milano, trovato nell’appartamento del vicino di casa in un controsoffitto

È stato portato in caserma il vicino di casa di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa a Milano circa due settimane fa. All’interno dell’appartamento dell’uomo è stato trovato oggi il cadavere della donna, durante un sopralluogo eseguito carabinieri della Compagnia di Porta Monforte e militari della sezione investigazioni scientifiche. Sul posto sono arrivati in serata anche i vigili del fuoco, intervenuti per le operazioni di estrazione del cadavere. E’ stato portato via a bordo di una gazzella dell’Arma dei Carabinieri per essere condotto in caserma Domenico L., l’uomo nel cui appartamento, in un vano del controsoffitto, è stato ritrovato il cadavere. L’uomo è sospettato di essere l’autore dell’omicidio della donna. L’uomo sarà sentito nelle prossime ore dagli investigatori e dal pm milanese Leonardo Lesti che coordina le indagini.