La mamma è di Livorno, ma il bimbo nasce a Pisa. Le nonne litigano in ospedale e arriva la polizia

La nascita della nipotina fa litigare le due nonne ed è stato necessario l’intervento della polizia all’ospedale Santa Chiara di Pisa dove, nel reparto di maternità, tra le due donne prima sono volati insulti e poi anche qualche spintone. Solo l’arrivo di una pattuglia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la madre della partoriente è arrivata in reparto già arrabbiata, pare, perché sarebbe stata l’ultima a sapere del parto della figlia. La puerpera era arrivata in ospedale la sera prima con qualche lieve complicanza per cui i medici hanno proceduto con un parto cesareo.

Nessuno della famiglia però in quelle ore avrebbe avvisato la futura nonna, di Livorno, che ieri se la sarebbe presa con la consuocera anche per il fatto di avere fatto nascere la piccola nella città di Pisa. Dopo l’intervento della Volante la situazione è tornata apparentemente normale. La neonata e la madre stanno bene.