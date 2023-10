Pagano per andare tre anni in una crociera "super lusso", ma la nave non salpa. Anzi, nemmeno c'è...

La crociera dei sogni (o da incubo, a seconda dei punti di vista) non riesce a salpare. Tre anni in viaggio, toccando i porti di ogni parte del globo, godendo di ogni lusso e sborsando decine di migliaia di dollari. Ma con un piccolo problema: a dieci giorni dalla partenza non c'è ancora la nave.

Life at Sea, la compagnia che organizza il viaggio dei viaggi, naviga in acque agitate e ha avvertito i passeggeri di prepararsi all’imbarco l’11 novembre ad Amsterdam, invece che a Istanbul.

In una dichiarazione la compagnia attribuito il ritardo alla «finalizzazione del trasferimento di fondi per l’acquisto» che, a suo dire, «richiede più tempo del previsto» e che dovrebbe essere completati entro una settimana.

Due settimane fa, alla domanda se la vendita - prevista per fine settembre - fosse andata a buon fine, ha dato la stessa risposta.

Non appena riuscirà a mettere le mani sulla nave - la AidaAura, che sarà ribattezzata MV Lara - serviranno altri 18 giorni in bacino di carenaggio per i lavori di ristrutturazione, prima di salpare per Amsterdam. «Stiamo facendo del nostro meglio per accogliere tutti e mantenere questa avventura sulla buona strada, anche se un pò in ritardo», hanno aggiunto.

Nel frattempo, alcuni passeggeri sono sempre più preoccupati per i ritardi e per quella che vedono come una mancanza di trasparenza da parte delle crociere Life at Sea.

"Siamo tutti in ansia e l’incertezza è straziante», ha detto un "residente" (come verranno chiamati i passeggeri invece che crocieristi) «Posso tollerare un ritardo, ma non tollererò una cancellazione."

Un altro teme che la crociera non parta affatto, ma si dice «orgoglioso di essere entrato a far parte di un’avventura così straordinaria». «Spero solo di riavere indietro i miei soldi se non salpiamo», ha aggiunto.