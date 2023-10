Israele elimina una cellula terroristica di Hamas e della Jihad islamica: “Si preparava a compiere un attentato”

Israele ha eliminato oggi una «cellula terroristica di Hamas e della Jihad islamica» che stava preparando un attentato da tenersi nell’immediato in territorio israeliano, e che operava «da un ambiente sotterraneo ricavato sotto alla moschea al-Ansar di Jenin». Lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. ''Questa - ha aggiunto - è appunto una caratteristica di Hamas, che si nasconde in zone civili, presso moschee, scuole ed ospedali, che si fa scudo della popolazione civile e che non esita nemmeno a profanare luoghi di culto islamici».