"Alzati e cammina, non ti sei fatta niente". Giovane investista sulle strisce da un furgoncino con a bordo delle suore

"Alzati e cammina, non ti sei fatta niente". Sarebbe questa la frase pronunciata nei confronti di una donna congolese 34 anni pochi attimi dopo essere stata investita sulle strisce pedonali a Roma. Da quanto si apprende queste parole sarebbero arrivate da un furgone Ducato che trasportava alcune suore e le religiose non si sarebbero fermate. L'episodio risale al 15 ottobre, così come riportato da La Repubblica.

L'episodio sarebbe avvenuto all'incrocio tra viale Quattro Venti e piazza Francesco Cucchi. "Mi hanno presa a un fianco e mi hanno detto che non mi ero fatta niente, come se stessi facendo finta, sostenendo anche non stessi attraversando sulle strisce, prima di andare via", riporta La Repubblica. Sta di fatto che la donna è stata ricoverata per 48 ore all'ospedale San Camillo e avvertirebbe a distanza di giorni ancora dolori ad una gamba. A confermare la sua versione dei fatti ci sarebbero anche dei testimoni.