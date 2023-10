La rivelazione di ex generali russi: “Putin ha avuto un arresto cardiaco, ora è sotto controllo”

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe subito un arresto cardiaco ieri sera poco dopo le 21 - ora locale - nella sua residenza privata. Due agenti di sicurezza, sentendo un rumore provenire dalla camera da letto, lo avrebbero trovato svenuto e chiamato subito i soccorsi presenti nella residenza. I medici avrebbero diagnosticato un arresto cardiaco e rianimato Putin. Successivamente, è stato trasferito in locali attrezzati per le emergenze mediche e la terapia intensiva. Attualmente le sue condizioni si sarebbero stabilizzate, e rimarrebbe sotto stretto monitoraggio medico. Putin è stato trovato accanto al letto e a un tavolo rovesciato con cibo e bevande, che probabilmente ha fatto cadere mentre sveniva, causando il rumore che ha attirato l'attenzione delle guardie. Durante l'arresto cardiaco, si sarebbe verificato un episodio di convulsioni, con i suoi occhi che ruotavano nelle orbite. Le informazioni provengono da un canale Telegram attribuito a ex generali russi dell'intelligence estera e non sono state confermate.