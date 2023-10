Suore-pirata in fuga dopo aver investito una ragazza sulle strisce: “Alzati e cammina, non ti sei fatta nulla”

Una scena quasi surreale si è verificata domenica pomeriggio in viale dei Quattro Venti a Roma, all’incrocio con piazza Francesco Cucchi, quando un furgone con a bordo un gruppo di suore ha investito una ragazza che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Lo riferisce la Repubblica.

Incredibilmente, anziché fermarsi a prestare soccorso, le suore hanno esortato la giovane a rialzarsi e andare via, affermando che non si era fatta nulla, per poi dileguarsi rapidamente.

La ragazza, visibilmente scossa e ferita, è stata successivamente trasportata all’ospedale San Camillo, dove è rimasta ricoverata per due giorni a causa delle lesioni subite. La polizia sta ora indagando sull’accaduto, cercando di rintracciare il furgone e le suore responsabili di questo gesto irresponsabile e inumano.