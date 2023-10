Mauro Pamiro morì in circostanze oscure, si uccide la madre Marisa Belloni

Non ha retto alla morte dell’unico figlio Mauro Pamiro, 44 anni, il professore di informatica dell’istituto Galilei trovato cadavere in un cantiere, a Crema (Cremona) nel giugno del 2020, precipitato dal tetto di una palazzina in costruzione. Una caduta accidentale per il gip, che il 6 settembre scorso ha archiviato il caso. Convinta che il figlio sia stato ucciso, la madre Marisa Belloni, 72 anni, si è ammazzata martedì scorso. A darne notizia è oggi il quotidiano Il Giorno.

La tragedia è stata scoperta dall’ex marito Franco. Con la donna si vedevano tutti i giorni per parlare della vicenda del figlio e per mettere a punto, con i legali, nuove argomentazioni per far riaprire il caso. La procura aveva aperto una indagine per omicidio, come atto dovuto, nei confronti di Debora Stella, la moglie di Mauro, per la quale era stata poi chiesta l’archiviazione. La madre e il padre del 44enne si erano opposti. Il gip aveva quindi ordinato nuovi accertamenti al pm, il quale ha di nuovo chiesto l'archiviazione, accolta il 6 settembre scorso dal gip.