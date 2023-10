Tragedia in Sardegna, cade da cavallo e muore: perde la vita la 62enne Margherita Mayer

Una amazzone di 62 anni, Margherita Mayer, veterinaria di Cagliari, è morta dopo una caduta da cavallo durante la fase di riscaldamento del Sardegna Jumping Tour 2023, il concorso di salto a ostacoli in corso di svolgimento a Tanca Regia, nel comune di Abbasanta. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il cavallo si sarebbe imputato di fronte a un ostacolo, rifiutandosi di saltarlo e disarcionando così l’amazzone, poi travolta e schiacciata dall’animale a sua volta caduto. Subito soccorsa, la donna non ha mai ripreso conoscenza nonostante i ripetuiti tentativi di rianimazione da parte dei medici, giunti sul posto anche con l’elisoccorso. Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di Abbasanta e della compagna di Ghilarza coordinati dalla Procura di Oristano che ha già restituito la salma ai familiari. "L'organizzazione - si legge in una nota - le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell’evento e i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari».