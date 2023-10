Bambino di due anni in choc anafilattico, corsa dei carabinieri in ospedale per salvarlo

Dovevano notificare un atto, ma si sono trovati a salvare un bambino. Accade a Torre del Greco, nel Napoletano, a una pattuglia di carabinieri. I militari dell’Arma della sezione Radiomobile con l’auto di servizio erano fermi in piazza Palomba, quando un uomo e una donna si sono avvicinati con un bimbo dal volto gonfio. Sono zio e madre del piccolo, 2 anni appena, e sono disperati perchè è in choc anafilattico: qualcosa che ha appena mangiato deve avergli provocato una violenta reazione allergica.

I due carabinieri non perdono tempo e fanno entrare in auto madre e piccolo, sfrecciando poi verso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca, distante 2 chilometri e mezzo, lampeggianti e sirene spiegate. Il recente crollo di un edificio in centro ha stravolto la circolazione e c'è traffico ma chi è alla guida ha esperienza e in 3-4 minuti la pattuglia raggiunge l’ospedale. I medici escono sulla corsia del pronto soccorso allarmati dalla frenata brusca e dalle sirene e ricoverano subito il bimbo, che viene rimesso in condizioni stabili e portato all’ospedale pediatrico di Napoli Santobono, dal quale poi è stato dimesso.