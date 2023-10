Bimba di 3 mesi ricoverata con lesioni, genitori in carcere

Due persone di 30 anni, un uomo e una donna, sono in carcere ad Alessandria con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della loro figlia di 3 mesi. La bambina si trova ricoverata all’Ospedale Infantile. Non è in pericolo di vita ma ha gravi lesioni sul corpo e sulla testa.

L’arresto dei due genitori è scattato dopo una segnalazione: gli operatori della Squadra Mobile con il personale dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti nell’appartamento della coppia e hanno riscontrato varie lesioni sul corpo della piccola che in quel momento era nella sua culla.

Gli ulteriori accertamenti hanno poi consentito di ricostruire un quadro clinico compatibile con pregresse percosse alla testa ed altre parti del corpo. Il Pubblico Ministero ha proceduto all’interrogatorio dei due, e ha convalidato l’arresto.

La Squadra Mobile, coordinata dalla Procura, ha sentito alcuni parenti e vicini di casa e analizzato i cellulari dei genitori. La bambina è l’unica figlia della coppia, che, secondo quanto si è appreso, non avrebbe alle spalle alcuna situazione di degrado. Le indagini proseguono in queste ore sempre nel più stretto riserbo, anche per verificare eventuali responsabilità di altre persone.