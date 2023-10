Assalto degli ultras del Marsiglia al pullman del Lione: ferito al volto Fabio Grosso

Attimi di tensione a Marsiglia per l’arrivo del Lione, che doveva sfidare stasera i padroni di casa allo Stade Velodrome. Quando il bus della squadra ospite è arrivato nei pressi dello stadio, infatti, è stato preso a sassate da alcuni presunti tifosi del Marsiglia, con la metà dei finestrini sul lato destro del veicolo che sono andati in frantumi. Tra chi ne ha fatto le spese c'è il tecnico del Lione, Fabio Grosso, rimasto ferito al volto e uscito sanguinante dall’autobus. Colpito a un occhio anche il suo vice Raffaele Longo. Lievi ferite per diversi giocatori. La partita non si giocherà, lo ha annunciato l’arbitro dell’incontro, secondo quanto riportato dai media francesi.