Striscia di Gaza assediata: aumentano le truppe da terra. L'esercito israeliano ha colpito 450 obiettivi. Si valuta scambio di ostaggi

L’esercito israeliano ha confermato che sta continuando ad allargare le operazioni di terra nella Striscia. Nelle ultime 24 ore - ha fatto sapere il portavoce militare - sono stati colpiti oltre 450 obiettivi del "terrore di Hamas, inclusi centri di comando operativi, posti di osservazione e luoghi di lancio di missili anti tank».

Nell’ambito della espansione delle attività di terra - ha continuato - «forze di combattimento combinate hanno colpito cellule terroristiche che tentavano di attaccare i soldati». La notte scorsa sono stati feriti un ufficiale e un soldato: a quanto risulta i primi durante questa operazione.

Lo scambio di ostaggi

Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, ha dichiarato che le parti coinvolte nei negoziati per il rilascio degli ostaggi stanno valutando la possibilità di un accordo di scambio di prigionieri. Secondo il portavoce - citato da Haaretz - la gestione della questione degli ostaggi da parte di Hamas è condotta in modo caotico. «I colloqui sono in corso con tutte le parti 24 ore su 24 per assicurarci di raggiungere un accordo, e speriamo di riuscirci», ha detto Al-Ansari, aggiungendo che l’espansione dell’attività militare israeliana a Gaza rende questo difficile. Secondo lui, «nonostante l’espansione delle attività, oggi Netanyahu ha menzionato i colloqui di mediazione per un accordo sul rilascio dei prigionieri. Un portavoce di Hamas ha detto pochi minuti fa che sono pronti per uno scambio di prigionieri. Gli sforzi faranno in modo di portare al rilascio di altri ostaggi».

L'uccisione di un palestinese

Un palestinese è stato ucciso in scontri con l’esercito israeliano nel campo profughi di Askar vicino Nablus in Cisgiordania. Lo hanno riferito, citate dall’agenzia Wafa, fonti mediche palestinesi spiegando che il palestinese (25 anni) «è morto per una ferita grave al torace» e che ci sono anche altri 10 feriti. Incidenti e scontri sono stati poi segnalati a Tammun vicino Nablus e a Jenin nel nord della Cisgiordania.

Magazzini presi d'assalto

Migliaia di persone hanno fatto irruzione in diversi magazzini e centri di distribuzione dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nelle aree centrali e meridionali della Striscia di Gaza, portando via farina di grano e altri «generi di sopravvivenza di base": lo ha reso noto l’organizzazione, come riporta il Guardian. Uno dei depositi presi d’assalto si trova a Deir al-Balah, dove l’Unrwa immagazzina le forniture dei convogli umanitari provenienti dall’Egitto.