Paura in AZ Alkmaar-NEC Nijmegen: l'attaccante Bas Dost crolla all'improvviso. Rianimato in campo IL VIDEO

L'attaccante del Nec Nijmegen Bas Dost è crollato a terra nei minuti finali della sfida di Eredivisie contro l'AZ Alkmaar. L'attaccante ha accusato un malore ed è stato rianimato sul terreno di gioco. Fortunatamente, come riporta l'AZ Alkmaar, è cosciente. La gara è stata sospesa. Scene bruttissime, che ricordano il problema avuto anche da Eriksen durante gli Europei con la Danimarca. I campagni di squadra hanno fatto subito scudo per coprirlo e per permettere i soccorsi. Ora il calciatore è cosciente e ha salutato il pubblico.

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı. Kötü bir şey olmamasını umuyoruz ?? pic.twitter.com/TloFLSGT4n — Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023