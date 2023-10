Cacciatore caricato da un cinghiale: ottanta punti di sutura per una ferita alla gamba

Un cacciatore di 45 anni di Roccadaspide, in provincia di Salerno, è rimasto ferito ad una gamba durante una battuta, dopo essere stato caricato da un cinghiale. L’incidente in località Mainardi di Aquara. L’ungulato ha attaccato improvvisamente il cacciatore che è stato colpito più volte in diverse parti del corpo provocandogli una ferita gravissima a una gamba con copiosa perdita di sangue.

Soccorso immediatamente dai compagni di caccia, il 45enne è stato soccorso presso l’ospedale di Roccadaspide i cui sanitari gli hanno applicato una ottantina punti di sutura. L’uomo è fuori pericolo ed è stato dimesso dall’ospedale.