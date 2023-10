“Escort ha denunciato per stalking il romanista Pellegrini”: ma il giocatore della Roma smonta le accuse: “Palla ai miei legali”

La bomba - l'ennesima - del sito Dillingernews, guidato dall'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, è di quelle pesanti. Alla stregua di quelle lanciate sul calcioscommesse e forse anche di più. Peccato che il diretto interessato, il giocatore giallorosso Lorenzo Pellegrini, smentisca clamorosamente e smonti le accuse, annunciando querele. Stavolta non si tratta di pallone e puntate ma... di escort. Perché Dillingernews parla di una escort di nazionalità romena che avrebbe denunciato per stalking, per cinque volte, il capitano della Roma. Notizie smentite, appunto, dal diretto interessato. Che adirà le vie legali.