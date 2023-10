Guidava da 34 anni con la patente scaduta: l'aveva presa nel 1979 e mai rinnovata

Una donna di 60 anni è stata fermata dalla polizia vicino ad Acqui Terme e si è scoperto che guidava da 34 anni senza aver mai rinnovato la patente ottenuta nel 1979. Lo riferisce Repubblica.

Inizialmente ha tentato di giustificarsi dicendo di aver lasciato la patente a casa, ma poi ha ammesso di non averla mai rinnovata, specificando di guidare solo per brevi tragitti in momenti di scarso traffico.

Oltre alle sanzioni amministrative, è stata segnalata per una revisione urgente della patente per valutare il mantenimento dei requisiti necessari. La legge prevede che, dopo tre anni dalla scadenza della patente, sia necessario ripetere tutti gli esami per riottenerla.