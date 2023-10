Modena, ruba il cellulare e una volta raggiunto dalla “vittima” gli sferra una coltellata

Un 17enne, minore non accompagnato originario della Tunisia, è stato arrestato dalla polizia a Modena per rapina, lesioni personali e porto di armi.

Il giovane, riferisce la Questura, ha rubato il cellulare ad un altro giovane che venerdì sera si trovava in un esercizio pubblico del centro storico. Inseguito dalla vittima e da alcuni suoi amici, il 17enne ha ferito con un coltello uno di loro, poi soccorso dal 118. Oltre al coltello a serramanico, i poliziotti hanno trovato addosso all’arrestato blister di un farmaco associato all’uso di cocaina e 4,4 grammi di hascisc. A seguito della convalida dell’arresto, il gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto la misura cautelare in carcere.