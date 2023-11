Grave incidente a Milano, morti due ragazzi: erano in sei in auto

Erano tutti giovani tra i 18 e 26 anni e viaggiavano in 6 su una Peugeot i giovani che sono stati coinvolti nel grave tamponamento di questa mattina in viale Forlanini a Milano con tre auto. Sulla Peugeot c'erano i due ragazzi che sono morti, l’autista di 26 anni deceduto sul colpo per il grave schianto, e il 24enne che era stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele e che è morto lì circa un’ora dopo.

In quella stessa auto viaggiano altre quattro persone che si trovavano probabilmente sui sedili posteriori e che rientravano a casa dopo un party di Halloween. Le altre due vetture coinvolte sono una Golf che sarebbe l'auto che ha provocato l’incidente dove viaggiavano l’uomo positivo all’alcol test, su cui si stanno facendo degli accertamenti, e una donna, e ancora non è chiaro se su questa auto c'erano altre persone.

La terza auto coinvolta è una Opel dove viaggiava la famiglia rimasta illesa dopo il tamponamento subito dalla Golf che era arrivata a grande velocità, la mamma e il papà di 48 anni e una bimba di 8 anni rimasti illesi.