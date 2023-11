Salgono a 4 le pietre d'inciampo oltraggiate a Roma, svastiche al cimitero ebraico di Vienna

Sono quattro in totale le pietre d’inciampo oltraggiate a Trastevere, al centro di Roma. Alle prime due - dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto -, si sono aggiunte questa mattina quelle dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino in via Mameli. Sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Il nipote di Aurelio Spagnoletto dopo l’atto vandalico a Trastevere: "L'Europa non è posto per ebrei"

«La pietra d’inciampo in memoria del mio bisnonno Aurelio Spagnoletto, deportato ad Auschwitz, è stata bruciata a Via Dandolo a Roma da chi non accetta che i suoi nipoti si rifiutino di fare la stessa fine. L’Europa non è un posto per ebrei». Lo scrive in un post su X Jonathan Pacifici in merito alla pietra di inciampo dedicata al bisnonno vandalizzata ieri a Trastevere.

Vienna, incendio e svastiche al cimitero ebraico

«Nella notte è stato appiccato un incendio nella parte ebraica del cimitero centrale di Vienna. L'anticamera della sala cerimoniale è stata bruciata. Svastiche sono state disegnate con lo spray sui muri esterni. Nessuna persona è rimasta ferita. Stanno indagando i vigili del fuoco e la polizia». Lo scrive su X Oskar Deutsch, presidente della Società Religiosa Israelita in Austria (Irg) e presidente della comunità ebraica di Vienna.

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer «ha condannato fermamente l’attacco al cimitero ebraico di Vienna». «L'antisemitismo non ha posto nella nostra società. Spero che i colpevoli vengano rapidamente identificati», ha postato su X. Anche il presidente Alexander Van der Bellen si è detto "profondamente scioccato» per l’incendio al cimitero. «Il numero di episodi di antisemitismo in Austria è aumentato in modo significativo nelle ultime settimane. Tutto questo deve finire!», ha scritto su X.